ESCUINAPA._ El Órgano Interno de Control se encuentra haciendo una auditoría a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa para determinar qué ha ocurrido de manera financiera para que su situación sea grave y no pueda ser autosuficiente, informó el Síndico Procurador.

“La Jumapae requiere de hacer un proceso de reingeniería absoluta para buscar equilibrios, no es posible que ni siquiera tenga para pagar nómina, ni capacidad de pagar CFE”, dijo José Antonio Prado Zárate.

La situación, indicó, probablemente era ya difícil en la paramunicipal en administraciones pasadas, pero sus problemas financieros se agudizaron desde el anterior gobierno a la fecha y hoy como administración pública tienen que enfrentar esto.

El Ayuntamiento ha aportado por lo menos 20 millones de pesos a Jumapae como apoyo para pagos que no le corresponderían, como fueron esos casi 14 millones de pesos que se adeudaban a la Comisión Federal de Electricidad, apuntó.

“Es un asunto ‘grueso’ de 2019 a 2021, hay una cantidad enorme (de dinero) perdida en ese tiempo, una gran cantidad, fue etapa pandémica, se generaron recursos de apoyo y la operatividad era mínima; se generó recaudación, pero no se pagó nada”, dijo.

Prado Zárate señaló que al parecer hubo gastos sin sentido, no hubo obras y las que se tuvo en Jumapae no cumplieron con los estándares de calidad, además que de que, durante estos tres años, no se pagaron a proveedores, acumulando deudas inmensas.

“Se ha pedido al OIC (Órgano Interno de Control) una auditoría al año 19, 20 y 21, que generen una auditoría a fondo por consecuencias que viene arrastrando la Jumapae, una paramunicipal que no pagó proveedores, no pagó electricidad en tres años, solo daba anticipos de salarios, lo que convirtió las finanzas en un problema como una gran bola de nieve”, agregó.

No se sabe qué pasó con la recaudación de ese tiempo, dónde quedaron los recursos, pues mientras no hubo gastos si se incrementaron las deudas, manifestó.

Prado Zárate señaló que su dependencia ha hecho también algunas denuncias para que la Fiscalía Anticorrupción dé seguimiento, en el caso de ejecutivos de administraciones pasadas.