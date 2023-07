ESCUINAPA._ La Alcaldesa de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, rechazó que Juan Dionisio Aguilar Rivera, ex director de Pesca y Acuacultura, ahora tenga un cargo en la oficina del Síndico Procurador.

La Presidenta Municipal negó que el ex funcionario, el cual fue liquidado cuando lo removieron del cargo, ahora sea contralor social, pues ese cargo no existe.

El ex funcionario y también sustituto del Síndico Procurador José Antonio Prado Zárate, ha sido visto en la oficina de la Sindicatura, y que según señaló en la pasada sesión de Cabildo el propio Prado Zárate, como contralor social, pero no es un cargo aprobado debido a que no está presupuestado, precisó García Sánchez.

“Juan Dionisio Aguilar Rivera no está dado de alta en nómina, no es Contralor Social porque no está aprobado, no está presupuestado ese cargo y el tema de contralor no está aprobado”, enfatizó.

El ex funcionario fue cesado de su cargo el 9 de mayo pasado y recibió recursos del Ayuntamiento como la indemnización correspondiente al dejar de ser empleado.

“Hay un presupuesto en el que nos basamos, el Contralor no está aprobado porque para eso existe el Órgano de Control Interno; el Síndico dice que tiene autoridad para tener un equipo de trabajo, pero este debe tener un presupuesto asignado para contratar; a este ex funcionario se le pagó indemnización, pero no se autorizó contratación”, dijo.

García Sánchez indicó que lo urgente tanto para el Síndico Procurador como para el Ayuntamiento es tener abogados laboristas, pero cuando ha puesto el tema sobre la mesa en sesiones de Cabildo, Prado Zárate no ha querido aprobar a nadie argumentando que son profesionistas con conflictos de interés, cuando no es así.

“No se deja ayudar (Prado Zárate), tiene personas reinstaladas, un abogado con poderes miembro de otro sindicato, un sobrino de él (como abogado y parte de su equipo de trabajo). Entonces, ¿cuál conflicto de interés tenemos nosotros? Lo que queremos es tener una buena defensa”, dijo la Alcaldesa.

Indicó que a petición del Síndico Procurador se contrató a un abogado de Mazatlán que pese al llamado reiterado de que entregue informes sobre el trabajo que ha realizado, no ha dado respuesta, aunque se le pagan 25 mil pesos mensuales, mientras los problemas jurídicos laborales siguen avanzando.