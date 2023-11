ESCUINAPA._ La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez así como el Cabildo con excepción del Síndico Procurador José Antonio Prado Zárate, están siendo multados por un Juez Federal para pagar diversas cantidades al no pagar laudos vencidos a trabajadores, reconoció la Tesorera, Felicitas Zamora Rodríguez.

Esta semana las sanciones han llegado ya de manera personal a la edil, quien es la representante legal del municipio, así como a regidores, las sanciones van de los 10 hasta los 20 mil pesos, indicó.

“A la primera que le llegó una sanción por presuntamente no cumplir con estos pagos es a mí, con una multa de 2 mil pesos que tuve que pagar de manera personal, pero entre el lunes y martes le llegó a Presidenta y regidores, solo al Síndico Procurador de momento no”, dijo.

Explicó que el Juez Federal está pidiendo que se ejecuten pagos a trabajadores reinstalados de 1 millón de pesos, en menos de 24 horas, lo cual es imposible debido a la situación financiera del Ayuntamiento.

“La orden es que en 24 horas se pague 1 millón de pesos, si no se hace vienen las sanciones, es imposible cumplir, de donde vamos a agarrar un millón de pesos diarios”, dijo.

Las sanciones que llegan se tienen que pagar de manera personal pues así llegan marcadas, indicó.

Zamora Rodríguez precisó que de laudos se tienen que pagar 53 millones de pesos, una cantidad que no se puede pagar de manera consecutiva como quieren, es imposible para ellos.

“No hay recursos ¿de dónde se saca? Se ha tratado de conveniar, pero no quieren, aquí lo que se pide es que el trabajador reciba lo justo, que acepten lo que corresponde por ley”, dijo.

Los laudos que se ganaron, fueron con salarios que no eran lo que percibían los trabajadores, puestos que no ocupaban, por lo que no fue una demanda justa.