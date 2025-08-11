$!Reciben electricistas y herreros capacitación, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Alrededor de 48 personas dedicadas a oficios como electricistas y herrería terminaron un curso en ICATSIN como parte del programa “Saber Hacer” de la Secretaria de Economía. “Uno de los requisitos para que apliquen a un kit de herramientas y equipo es realizar un curso para el oficio que requieras el apoyo, culminaron 48 personas como electricistas y herrería”, dijo el director de Desarrollo Económico, José Alberto Jaime Ruezgas.







Ellos como dependencia municipal darán seguimiento a las personas que realizaron el curso y seguir los pasos ante la Secretaria de Economía que dirige Ricardo Velarde para apoyar a estas personas, buscando que sea la mayor cantidad de personas a las que se beneficie. Con estas personas que han tomado el curso, la Secretaria de Economía está haciendo un directorio para que quien esté interesado en ellos pueda acceder de manera rápida.







