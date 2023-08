“Si alguien se siente en riesgo, si necesitan ayuda, que se acerquen, no están solas”, dijo una de las hermanas de Olga Patricia.

El hecho los mantiene en un duelo del que no saben como saldrán, pues Olga Patricia no fue la única víctima de casa, también fue asesinado su hermano Luis Antonio y debido a que el arma del homicida se trabó, no completó el hecho con Alma otra hermana de Olga Patricia.