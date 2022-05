Regidores de Escuinapa ven desorganización en las Fiestas del Mar de Las Cabras

ESCUINAPA._ Regidores del PT, Morena y PAS cuestionaron la desorganización de los responsables de las Fiestas del Mar de Las Cabras.

“Nunca nos informaron cómo estarían conformados, quién estuvo supervisando la construcción de las enramadas, distribución, precio”, dijo el regidor del PT, Gabriel Astorga Ceja.

Manifestó que debió haberse tenido un inventario de las cosas que se habían usado, y ahora solo queda que al final de esta edición, se tenga a un responsable de las cosas que se han comprado y que podrán usarse el próximo año.

Señaló que además hoy tienen que recibir la inconformidad de los ciudadanos que están ocupando enramadas que prácticamente quedaron a orilla de mar, y no de playa, y están afectando el patrimonio de las personas con las marejadas.

“Mucha de la gente que vamos, dormimos en el suelo, cartón, cobija, la gente lleva lo poco que tiene, la logística de hacerlo pegado al mar los puede afectar”, dijo.

Lamentó además que no se esté dando prioridad a los negocios locales, como fue el caso de una expendedora de agua purificada que por años ha estado presente, y hoy no se les dio un espacio.

“En cuanto al tema del comité, quisiera saber ¿a quién después de la playa le vamos a pedir cuentas? ¿quién se parará en Cabildo? ¿a quién vamos a cuestionar de lo que pasó en las fiestas del Mar de Las Cabras?”, dijo.

La regidora de Morena, Rocío Castillo Zamora, manifestó que nunca se les informó quiénes eran los funcionarios encargados de esta fiesta, por lo que desconocen los nombres o a quiénes pedir explicación sobre estos temas.

“Se pidió una mesa de trabajo para conocer a ese comité, a los integrantes, conocer el decreto y éste es un tema muy sentido, porque en cada reunión de trabajo solicitábamos esa información, nosotros somos la voz de la ciudadanía, a nosotros nos daban las quejas las personas”, dijo la regidora del PAS, Jazhel Acosta Alemán.

Aunque se les daba la atención, lo que se percibe finalmente a un día de iniciar la fiesta playera es que con tantas personas involucradas, no se tenga una organización.

“Al haber tantas personas involucradas se logró que la organización fuera un tanto deficiente, no nada más se veía eso dentro de Palacio también fuera...al final de estas fiestas quisiéramos sentarnos para que nos puedan brindar la información que nunca obtuvimos, y no pueden decir que no exigimos, porque hubo tres sesiones que preguntamos”, dijo.

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez señaló que pueden ver el tema en mesa de trabajo y que les dará los nombres, no es que hubiera muchos involucrados.