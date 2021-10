ESCUINAPA._ Regidores no analizan los puntos a tratar, eso lleva a que tomen decisiones erróneas como el impedir que el tema de arrendamiento de camiones de basura pasara a Comisión de Hacienda y Adquisiciones, señaló el Alcalde de Escuinapa, Emmett Soto Grave.

“Era una votación ahorita, no para comprarlos, era para que dieran aprobación a la Comisión de Hacienda y Adquisiciones hiciera estudios y análisis de la compra, no era comprarlo, o sea ni siquiera entienden los regidores, ni siquiera entienden a lo que van, era analizar, revisar y votar para pasarlo a la Comisión de Hacienda”, dijo.

Al inicio de la administración también encontró esa negativa para adquirir vehículos, hoy nuevamente ocurre y considera que es algo que la sociedad debe saber, que es una decisión que quedó en manos de unas cuantas personas, sin ser mayoría, porque la votación quedó 6 votos negando el punto y 5 a favor.

“Por eso no había cotización, pero no entienden, no entienden (regidores) a lo que van ahí a sentarse algunos, no todos, ni siquiera se tomaron el tiempo de leer la convocatoria de que se trataba”, dijo.

Señaló que lo que hacen es solamente intentar “golpearlo” a él como autoridad, pero afectan a toda una sociedad, por eso en la semana que fue a entregar despensas en la colonia Pueblo Nuevo y vio basura, le explicó a la población la negativa de los regidores a que pasara el punto a la Comisión de Hacienda, la cual validaría la posibilidad de arrendamiento, el cual contemplaba mantenimiento de camiones, refacciones, seguro y que en caso de descomponerse se iría por este o se podría cambiar por otro.

“No afectan al Alcalde en la decisión errónea de no votar la adquisición de vehículos, que van a servir al pueblo no al Presidente, afectan a toda una sociedad, lo debe saber la sociedad, regidores, un síndico procurador que tomamos decisiones, la decisión fue darle para atrás, vuelve a dar para atrás, 4 regidores a favor, 6 en contra, el Alcalde a favor”, dijo.

El municipio gasta hasta 400 mil pesos mensuales en la reparación de vehículos, porque son carros viejos. En caso de haber aceptado se iban a gastar sólo 220 mil pesos, pero estos tres años la dinámica de votar por parte de algunos regidores ha sido hacerlo, sin razonamiento, sin análisis.

“Ha sido, una dinámica de no voto, no voto, sin el razonamiento, sin el análisis, creo que les falta asesores, le hace falta sentarse a analizar mejor las cosas”, señaló.

Le ha explicado a la gente que hubo una votación irresponsable, pues los camiones venían a dar una solución, no era para transportar funcionarios fuera del municipio y el arrendamiento era una opción porque no hay recursos para compra de camiones.

Informó que se estará intentando mejorar el servicio de recolección de basura y el Alcalde de Mazatlán Luis Guillermo Benítez Torres le prestará un camión de volteo para apoyarlo.

Soto Grave solicitó al Cabildo la autorización para que se enviara a la Comisión de Hacienda y Adquisiciones un proyecto de renta de camiones que con un enganche de 1 millón y un pago de 236 mil pesos en 36 mensualidades sumarían alrededor de casi 10 millones de pesos.

Los regidores votaron en contra por mayoría.