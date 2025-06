Registra poca participación de ciudadanos proceso electoral en Escuinapa

ESCUINAPA._ Al darse el cierre de casillas funcionarios electorales están contando votos y llenando actas; hubo poca participación informan.

En la casilla 1879 los percances no pararon, pues la votación tuvo que iniciar a las 9:40 debido a la falta de funcionarios, indicaron.

“Faltaban dos personas pero uno sí aviso que no vendría, el otro no y como fui la primera de la fila pues me tocó quedarme”, expreso una de las funcionarias electorales.

Está casilla fue una de las 60 puestas en el municipio, las cuales durante el cierre cerraron la puerta a las 18:00 horas para pasar a la etapa de contar.

La participación fue escasa, indicaron, quizá faltó responsabilidad para acudir a ejercer el voto o quizá desconocen de que se trata está elección.

“Yo vengo porque quiero que saquen a la Piña (ministra Norma Piña) ya no la queremos”, dijo uno de los votantes.

Por la razón que se tuviera, en el municipio la participación cívica en esta primera elección del poder judicial no tuvo los votos que rebosaban las urnas, como en elecciones locales, como las de hace 1 año.