$!Regresa la Coordinadora Nacional de Protección Civil a mina Santa Fe en Rosario

La Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, regresó muy a prisa la tarde de este martes a la mina Santa Fe, en la zona serrana del municipio del Rosario, horas después de manifestar que es probable que este día se encuentre a los tres trabajadores atrapados en este lugar.

Fue poco después de las 10:00 horas de este 7 de abril cuando declaró que durante las últimas horas se avanza de manera importante en la extracción de agua y jal en un vado que obstaculizaba el paso de los rescatistas para llegar a donde se cree que están al menos dos de los tres mineros atrapados.

Por ello dijo que es probable que la tarde de este martes se logre dar con ellos y rescatarlos, por lo que se tendrían buenas noticias.

Por la mañana salió de la mina a reuniones a la cabecera municipal escoltada por elementos de la Secretaria de Marina.