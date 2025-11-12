El Sur
|
Obras

Reparan socavones en carretera Rosario-Caimanero, en Escuinapa

Los hundimientos fueron ocasionados por un exceso de humedad, debido a las lluvias pasadas, indicó el Secretario de Obras Públicas del Estado
Carolina Tiznado |
12/11/2025 16:53
12/11/2025 16:53

ROSARIO._ Los dos hundimientos que se tenían en la carretera estatal Rosario-Caimanero, ya fueron reparados, informó el Secretario de Obras Públicas del Estado Antelmo Ríos Nuñez.

El funcionario explicó que estos hundimientos fueron ocasionados por un exceso de humedad, debido a las lluvias pasadas.

Por lo que se restituyó el estrato del pavimento que estaba en malas condiciones, se señala en el boletín de prensa de la dependencia.

$!Reparan socavones en carretera Rosario-Caimanero, en Escuinapa

“Estos trabajos consistieron en restituir el material existente que estaba saturado de humedad, excavando el material y rellenando con otro material de buena calidad, se compacta y después se coloca la carpeta asfáltica”, explico el funcionario.

Los trabajos fueron realizados por Obras Públicas del Estado con una cuadrilla de conservación y mantenimiento que se tiene en la zona sur del Estado.

Al día de hoy, gracias a esos trabajos, la carretera ya es segura y transitable para los automovilistas, el hecho se atendió por instrucciones del Gobernador Rubén Rocha Moya.

#Obras
#Reparación
#Socavones
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube