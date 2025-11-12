$!Reparan socavones en carretera Rosario-Caimanero, en Escuinapa

ROSARIO._ Los dos hundimientos que se tenían en la carretera estatal Rosario-Caimanero, ya fueron reparados, informó el Secretario de Obras Públicas del Estado Antelmo Ríos Nuñez.
El funcionario explicó que estos hundimientos fueron ocasionados por un exceso de humedad, debido a las lluvias pasadas.
Por lo que se restituyó el estrato del pavimento que estaba en malas condiciones, se señala en el boletín de prensa de la dependencia.
“Estos trabajos consistieron en restituir el material existente que estaba saturado de humedad, excavando el material y rellenando con otro material de buena calidad, se compacta y después se coloca la carpeta asfáltica”, explico el funcionario.
Los trabajos fueron realizados por Obras Públicas del Estado con una cuadrilla de conservación y mantenimiento que se tiene en la zona sur del Estado.
Al día de hoy, gracias a esos trabajos, la carretera ya es segura y transitable para los automovilistas, el hecho se atendió por instrucciones del Gobernador Rubén Rocha Moya.