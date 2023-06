¿Ha considerado no asistir a las fiestas en caso de que no quede resuelto? Se le cuestiono.

“¿Por qué no? Debo dar la cara a la ciudadanía, no tengo porque no ir, no debo esconderme, la gestión la he estado haciendo, solicitando equipo nuevo, estuve con el secretario de Obras Públicas José Luis Zavala, no solo para el valle sino para la cabecera, son festividades, no tengo porque esconderme”, dijo.

A los ciudadanos se les debe hablar de frente, decirles lo que ocurre, indicó, el acueducto Baluarte- Teacapán ha quedado obsoleto, se repara una cosa y falla otra, es un problema que no se puede resolver y en el que han solicitado el apoyo del Gobierno del Estado, pues se requieren alrededor de 3 millones de pesos para esta obra y es un recurso que el municipio no tiene.

“Se sale de las manos a veces el problema, porque son equipos muy dañados ya”, dijo.