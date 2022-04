Revocación es la mayor aportación de la 4T al País, considera Díaz Simental

ESCUINAPA._ La Revocación de Mandato es la mayor aportación que en materia democrática ha otorgado la 4T, manifestó el ex Secretario de Salud estatal, ex Diputado local y ex candidato a la Presidencia Municipal, Víctor Manuel Díaz Simental.

“Creo esta consulta de Revocación de Mandato es la mayor aportación política de la 4T, es un ejercicio que veremos el resultado próximos elecciones, en el presente quizá no tengamos ponderado el efecto sobre la democracia, en las próximas elecciones así será”, dijo al emitir su voto.

Señaló que la revocación será de gran aportación a la democracia mexicana, y que es algo que deberá quedarse para la posteridad, para ejecutarse en otras elecciones, como Presidentes Municipales, Diputados y hasta regidores debería ser posible.

“Se está viviendo una democracia progresiva, que llegará, la primera transformación se dio con la Independencia, la segunda con las Leyes de Reforma, la Tercera con la Revolución y hoy es la Cuarta con la Revocación de Mandato, sumado a todo lo que ha implementado con todas las ayudas de política asistencial y económica que se han dado.