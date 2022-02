Ricardo Madrid busca la unidad magisterial en el SNTE 53

ESCUINAPA._ El principal objetivo es que la unidad magisterial prevalezca en el SNTE 53, manifestó Ricardo Madrid Uriarte, candidato a Secretario General por la planilla naranja.

El candidato manifestó que conoce toda la estructura sindical desde que inició como auxiliar de secundarias en 2003, donde dio resultados a través de las mesas de negociación, con regularizaciones, basificaciones de horas, entre otros.

“Conozco todos los niveles, he encabezado mesas de negociación, existe participación a través de un pliego nacional de demandas, desde inicial hasta preescolar, tenemos las dos normales emblemáticas, ha sido conocer y abrazar no solo a los maestros activos, sino también a los maestros jubilados, hecho de mantener beneficios, no a nombre de Ricardo Madrid, sino de la Sección 53”, dijo el candidato.

Dijo que busca la Secretaría General del SNTE 53 con la representación de los trabajadores de la educación, pensando siempre en que se tengan mejores condiciones para todos.

“Ningún sindicato que esté en proporción inversa a la unidad genera beneficios, sin tintes, la Sección 53 es digna, honorable, es para cuidarse porque es la que nos da el sustento”, dijo.

En su planilla van personas que defenderán a los agremiados, que están siempre para ellos, precisó, son representantes que apoyarán siempre y que buscarán que la unidad prevalezca.

En el caso de sus contrincantes, consideró que nacieron en la Sección 53, han crecido y se han desarrollado en ella, pero lo que se vive es parte de la democracia, aunque un Secretario General no nace ni se construye de la noche a la mañana, afirmó.

El 25 de febrero se tendrán siete lugares para emitir el voto, de un padrón de 23 mil 325 agremiados, solo los trabajadores de la educación pueden participar, son los que están acreditados para ellos y la invitación es que asistan y participen, pensando en que la unidad sindical, la armonía y fortaleza de casa, es la que propone la planilla naranja, que es la que preside.