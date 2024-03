“En mi caso mi papá decía que las mujeres al volante no, en la casa siempre había carro y le decía, ‘¿apá, me enseña a manejar? No, no, las mujeres son muy tontas’”, recordó.

Afirma que llegar a este oficio fue por cosas del destino, a lo cual tuvo que sumar arrojo, ya que se venía desempeñando de auxiliar para no tener que manejar, pero un día en temporada alta que faltaba personal decidió tomar este trabajo.

Sensación de que la subestiman

Infante mencionó que otra sensación más común es que la subestimen por ser mujer, tanto compañeros como clientes, o incluso existen mujeres que reciben paquetería para evitar que interactúe con sus esposos.

Dio a conocer que por día, sus rutas van desde los 40 a los 100 paquetes, donde cada paquete tiene tamaño y peso diferentes, lo que ocasiona reacciones en sus clientes.

“Las cosas traen fleje y a maña uno se acomoda y luego me dicen ‘oiga, pero eso está bien pesado, ¿por qué lo trae usted?. Los hombres deben de cargar esto’”. A lo que responde, “Usted dígame dónde se lo pongo”.

De todo este tiempo, lo que siempre hay son sinsabores, desde intentos de estafas hasta los accidentes. De entre los que tiene más presente fue cuando un conductor se frenó de pronto por lo que se impactó por alcance, pero la querían culpar al sostener que iba viendo el celular, lo que logró deslindar al mostrar la última notificación de entrega.

Se encomienda a San Judas

Sobre su rutina, indicó que siempre antes de salir de su hogar le pide a San Judas Tadeo para que le ayude a regresar con bien todas las noches, donde la esperan sus dos hijas y una nieta.

“Me gusta mi trabajo porque todos los días son diferentes, como ahorita a Rosario, mañana puede que a Concordia, pueda que a Escuinapa, o pueda que a Villa Unión”, explicó.

Con satisfacción, comentó que en el camino ya se ha encontrado a más mujeres, de conductoras de aplicación, repartidoras de productos, por lo que argumentó: “Ahí vamos, poco a poquito”.