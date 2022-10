$!Sale Lluviana López de la dirección del DIF de Escuinapa

“Fueron una serie de circunstancias que resultaron en esto (su renuncia), es lo más sano, lo más correcto, es lo que se debe hacer, me voy contenta, en paz, no hay un elemento que se me cuestione en DIF, no hay un solo elemento de un mal manejo de la administración”, dijo.

Quedan pendientes como los albergues de jornaleros agrícolas en Teacapán e Isla del Bosque, debido a que el mes que entra llegan niños y niñas a los campos del municipio, indicó.

“Todos somos irrepetibles, pero somos reemplazables, salgo en el momento oportuno, es mi voluntad irme”, dijo.

Me quitan el brazo fuerte: Presidente del DIF

La salida de Lluviana López García, en la dirección del DIF de Escuinapa, es un golpe fuerte para sus labores como presidente de DIF, manifestó Alberto Vásquez Guzmán, quien indicó desconocer si habrá otras salidas.

“Me quitan el brazo fuerte, es una pérdida para mí”, dijo y al cuestionarle que lo que se señalaba es que se trataba de una renuncia señaló que “la información ya la dio ella (Lluviana)”.

López García hizo un buen trabajo, señaló, por lo que respalda totalmente sus acciones y en relación a probables discrepancias de los empleados con la Jefa de Recursos Humanos Consuelo Santos Barraza nombrada recientemente por la Comuna, indicó que sí se han tenido quejas.

“Sí me han comentado, es algo que se esta trabajando, hoy tuve plática con Presidenta sobre eso, desconozco también quién ocupará la dirección, pero estaré a cargo hasta donde pueda, definitivamente no puedo firmar, es algo que corresponde al director”, dijo.