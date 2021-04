$!Salineras de Escuinapa, una tradición que sobrevive en Dionisio e Ignacio Gómez

ESTACADA, Escuinapa._ En la sal se encuentra no solo la labor artesanal que los ha llevado a tener una actividad productiva, sino el conocimiento y la herencia que les dejó Nepomuceno Gómez Pardo, su padre, manifestaron Dionisio e Ignacio Gómez Flores.

Don Nicho señala que la escuela no fue su fuerte, por lo que desde los 14 años su padre Nepomuceno decidió llevárselo a trabajar en el rancho salinero que ya tenía concesionado.

En el rancho “El Cuarrán” se mantiene con su hermano Ignacio, quien terminó la secundaria, pero decidió seguir el legado de la recolección de sal, aunque sea una actividad que económicamente ha ido a la baja al paso de los años, dice.

“Me mandaban a la escuela y me regresaba, me venía al rancho, a la sal, eran pura sal y camarones, sacaba un costal de camarones que iba a pesar en la escuela, ahora batallamos para sacar camarones, pero estamos enseñando a nuestros hijos que la tradición de la sal artesanal no se pierda”, señala Nacho, mientras ríe al recordar que el camarón y la sal se devaluaron estos años.