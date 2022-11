$!Sanitarios son insuficientes para comunidad escolar en institución de Rosario

“Los niños a veces no alcanzan a entrar, son filas largas las que se tienen, algunos han tenido accidentes de hacerse en su ropa, porque no alcanzaron a entrar”, dijo la Presidenta de la Asociación de Padres de Familia, Reyna Magaña Flores.

“No hemos tenido respuesta, para nosotros es urgente que se tomen acciones, porque el hecho de que un niño no entre al baño puede generarle una infección, además que como no hay baños para maestros, todos usan los mismos baños, no es lo mismo un adulto a un niño”, dijo.

Ellos como padres de familia están trabajando en esta prioridad, pero se requiere la atención de las autoridades educativas, cambiar la infraestructura, entre los que está también colocar tinacos o cisterna, porque el agua potable es otro problema que se genera en el mes de mayo.

En la que los niños ante la falta de agua tienen que usar los sanitarios sucios, manifestó.

“Nosotros esperamos respuesta de la SEPyC porque es una cuestión de salud la que tenemos sin atenderse en la primaria, no está bien que tengan que estar así”, dijo.

La directora de la institución, al parecer, ya expuso el tema ante las autoridades, pero hasta el momento, no ha tenido respuesta y eso es algo que les desespera pues son muchos niños los que están padeciendo.