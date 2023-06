ESCUINAPA._ Argumentando que dañan su ‘movilidad’, vecinos de la calle Independencia se niegan a que se realice una obra que mejorará la imagen urbana y principalmente la seguridad vial colectiva, informó la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez.

Indicó que, desde hace un tiempo, se planeó una obra sobre la calle Independencia, que hace cruce con la calle Centenario, Severiano Moreno y la continuidad de la Independencia al centro de la ciudad, esto debido a la cantidad de accidentes en la zona.

Al presentarla para conformar el Comité de Participación Ciudadana que vela por el desarrollo de la obra, solo se acercaron 4 vecinos, los cuales tienen negocios sobre el lugar, para señalar que no desean que se haga esa construcción.

“Nos envían un escrito diciendo que se les dañaría la movilidad, que no les generaría ningún beneficio, ya que les dañaría la facilidad de moverse ellos, por lo que no quieren esa construcción”, dijo la edil.

Ante esos argumentos, se está buscando la manera en que la obra que ya esta contratada y presupuestada se realice, pues como Ayuntamiento lo que desean es que el problema que enfrentan diariamente peatones y conductores de cualquier tipo de vehículo es tener el riesgo de un accidente.

“Es una calle amplia, antes había boyas, pero ante la visita hace unos años de un gobernador, se quitó, entonces el problema es que, al conducir por ahí, hay quienes no toman su derecha, van sobre la izquierda, con el riesgo latente de impactar a otro vehículo o a un peatón, es una obra de seguridad vial”, dijo.

El proyecto es obra no solo de mejora de imagen urbana, sino de seguridad vial, que contempla un camellón central iluminado, con algunas jardineras, que en el caso de que no se quieran esas jardineras, pueden modificarse, pero no dejarse de lado la obra de manera total.

Indicó que continuaran platicando con los vecinos de la zona, porque lo que se plantea es un beneficio total para todos, para quienes viven por el lugar y para quienes transitan por la zona de manera peatonal o en cualquier tipo de vehículo.

La obra tiene un costo de entre 210 o 220 mil pesos, se está considerando con recursos del FAIS, precisó.