ESCUINAPA._ La coordinación de Protección Civil informa sobre la entrada del frente frío número 11 en interacción con la primera tormenta invernal, que provocará el descenso de temperatura en Escuinapa.

“Las lluvias que han caído en Escuinapa se deben a la entrada de la primera tormenta invernal de la temporada, las cuales se pronosticaban para el mediodía de hoy miércoles 22 de noviembre, se adelantaron un poquito. Son lluvias de ligeras a moderadas que se presentaran por lapsos muy cortos”, informó Román Toledo Bustamante.

Asimismo, señaló que se presentaron precipitaciones en las comunidades más cercanas a la costa como es: Teacapán, Cristo Rey, Palmito del Verde, Isla del Bosque y Colonia Morelos, así como en las comunidades de la parte del sur.

Recomienda estar atentos a los pronósticos sobre los frentes fríos ya que van hacer más recurrentes.

Indicó, vestir con ropa más gruesa y calzado cerrado (chamarra, abrigos, suéter, etc.), abrigar a nuestros adultos mayores y niños; en nuestra casa, cerrar puertas y ventanas para que no entre tanto el frío, también nutrirnos más, agregar a nuestra dieta diaria alimentos ricos en vitamina C, para evitar un cuadro de infección o contagiarse de alguna gripa y así reforzar el sistema respiratorio para ser un poco más inmune ante esta temporada invernal 2023.