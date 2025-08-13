$!Se registra lluvia intensa con actividad eléctrica en Rosario

Tras varias horas de nublado, una llovizna ligera e intermitente se registró desde el medio día. Fue alrededor de las 19:00 horas que las precipitaciones se intensificaron, así como los truenos llegando incluso a cimbrar los domicilios.

EL ROSARIO._ Una lluvia intensa se registró en el municipio acompañada de gran actividad eléctrica tras días de precipitaciones en la madrugada y por lapsos cortos.

Se considera la primer lluvia intensa que se registra en el municipio desde el inicio del periodo de lluvias.

Hasta el momento no se han registrado apagones a pesar de la actividad eléctrica que se presenta.

El río Baluarte y las lagunas en la ciudad, aún no representan un riesgo al estar en proceso de recuperación de la sequía que se registró durante los meses previos al periodo de lluvias.