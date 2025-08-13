El Sur

Se registra lluvia intensa con actividad eléctrica en Rosario

Alrededor de las 19:00 horas las lluvias se intensificaron, así como actividad eléctrica; hasta el momento no se han registrado apagones en la ciudad
Hugo Gómez |
13/08/2025 20:13
13/08/2025 20:13

EL ROSARIO._ Una lluvia intensa se registró en el municipio acompañada de gran actividad eléctrica tras días de precipitaciones en la madrugada y por lapsos cortos.

Tras varias horas de nublado, una llovizna ligera e intermitente se registró desde el medio día. Fue alrededor de las 19:00 horas que las precipitaciones se intensificaron, así como los truenos llegando incluso a cimbrar los domicilios.

  • $!Se registra lluvia intensa con actividad eléctrica en Rosario
  • $!Se registra lluvia intensa con actividad eléctrica en Rosario

Se considera la primer lluvia intensa que se registra en el municipio desde el inicio del periodo de lluvias.

Hasta el momento no se han registrado apagones a pesar de la actividad eléctrica que se presenta.

El río Baluarte y las lagunas en la ciudad, aún no representan un riesgo al estar en proceso de recuperación de la sequía que se registró durante los meses previos al periodo de lluvias.

#Clima
#Lluvias
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube