$!Secretaria de Turismo de Sinaloa imparte conferencia sobre turismo comunitario en UTEsc.

Escuinapa.- En la biblioteca de la Universidad Tecnológica de Escuinapa se presentó la secretaria de Turismo de Sinaloa, Lic. Mireya Sosa Osuna, quien impartió la conferencia “Turismo Comunitario” a estudiantes y docentes de la casa de estudios, con la presencia de autoridades municipales de Escuinapa y Rosario, representantes y especialistas del sector, artesanos y personal de la universidad Autónoma de Occidente como invitadas e invitados especiales.

En su disertación, que después se coinvirtió en un cercano diálogo con estudiantes y demás asistentes, la titular de la Secretaría de Turismo de Sinaloa resaltó las condiciones que tiene México como potencia turística y el objetivo de la estrategia nacional de lograr el quinto lugar mundial, considerando la diversificación turística, desde donde se impulsa un turismo comunitario con liderazgo, basado en el patrimonio cultural y natural de los pueblos y los grupos humanos históricamente relegados, asegurando la sostenibilidad. Todo ello con un fuerte impulso comercial.

En su mensaje de bienvenida, el rector, Dr. Juan Manuel Mendoza Guerrero, declaró que el turismo comunitario es una gran oportunidad para que comunidades tengan voz en la actividad turística en trayectoria ascendente. Asimismo, agradeció a Sosa Osuna el haber elegido a la Universidad Tecnológica de Escuinapa como sede de esta conferencia.

La clausura del evento estuvo a cargo del Dr. Víctor Díaz Simental, alcalde de Escuinapa, quien reconoció lo importante que es apoyar la actividad turística siguiendo una cadena de acción de todos los niveles de gobierno en coordinación con el sector empresarial, por un turismo sustentable que Dignifique la vida de familias.