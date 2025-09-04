Seguridad para Día del Grito en Escuinapa está garantizada: Alcalde

ESCUINAPA._ Aún hay tiempo para definir costos para la festividad del 15 de septiembre, pero la seguridad ya está garantizada, señaló el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

“Así como en la municipalización que tenemos eventos deportivos, culturales, para el 15 habrá lo mismo... vamos a ver el presupuesto, se tiene que pasar por Cabildo, pero hay tiempo”, dijo.

Los costos de las fiestas lo definirán con Cabildo pero hay tiempo aún para eso, precisó.

Para el día 8 considera que se puede trabajar los costos, aún no definen tampoco como estará el elenco artístico pero sí están llamando a celebrar.

Indicó que la seguridad de los asistentes está garantizada y así lo confirmó durante el martes que fue a Culiacán a un evento de la Guardia Nacional.

“Las corporaciones hasta el momento han estado trabajando en Escuinapa, a pesar de lo que sucedió hace una semana, está trabajando tranquilamente”, dijo.

Habrá seguridad y espera que las fiestas patrias se desarrollen de buena manera como fue en las Fiestas del Mar de Las Cabras que no se tuvieron problemas, todo sucedió en tranquilidad.