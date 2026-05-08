$!Sergio Ramírez, pintor rosarense es seleccionado en competencia del reconocido actor Johnny Depp

ROSARIO._ El pintor rosarense Sergio Ramírez fue seleccionado para competir en el concurso “The people’s Artist”, que promueve el actor de Hollywood, Johnny Depp.
Al ser una competencia de voto popular, el artista llamó a las familias a apoyarlo ingresando al link: http://peoplesartist.org/2026/sergio-ramirez.
“Se ganará con los votos de la gente, por eso me gustaría invitar a todas las personas a que me apoyen con su voto”, dijo.
En entrevista para Noroeste, el pintor originario de la sindicatura de Agua Verde manifestó que de resultar ganador podrá aparecer en la revista “Art Forum Magazine”, además de exponer su obra en un importante museo de Estados Unidos, lo que representaría un salto importante en su carrera.
Ramírez ha sido reconocido por su labor de crear murales publicitarios pintados a mano a gran escala en Estados Unidos, así como en Mazatlán.
Para ingresar a la competencia detalló que envió dos pinturas, de un arcángel y de la virgen, con lo que resultó seleccionado.
“Significa mucho porque por primera vez estoy exponiendo piezas de arte que nunca han sido vistas, piezas de arte que nacieron desde mi proceso de sanación”, dijo.
Manifestó que sería importante ganar, pero principalmente le gustaría impulsar el arte en la tierra que lo vio nacer.
“Inspirar más que nada a los niños, en eso usaría yo de ganar, siempre he querido hacer una academia de arte en Agua Verde, creo que está lejos de ser una realidad pero creo que ese sería el comienzo”, argumentó.
Destacó que el certamen cierra las votaciones el próximo 14 de mayo, por lo que espera contar con el respaldo de su gente.