Si fuera necesario reforzar la seguridad en Cosalá se haría: Carla Corrales

MAZATLÁN._ Aunque dijo que actualmente Cosalá está tranquilo en materia de seguridad, la Alcaldesa electa Carla Corrales expresó que se tiene presencia de personas armadas en la zona serrana de Durango, pero si fuera necesario reforzar la seguridad en ese municipio se haría.

“Nosotros en realidad zona serrana es muy poco, yo te lo digo que colindamos con Durango, con San Ignacio, esa es la zona serrana que le pertenece a los otros municipios, no le pertenece a Cosalá, si fuera necesario reforzarlo, créelo que no nos quedara la menor duda de hacerlo”, dijo Corrales en entrevista, ante personal de medios de comunicación.

“Ahorita, en estos momentos, bendito Dios no tenemos inseguridad, yo les digo que es como todos los lugares serranos que van a ver armados y van a ver esto, pero no molestan a la gente, entonces inseguridad de que mataron no existe, en Cosalá no hay, no existe, y si ustedes se dan cuenta en el nivel delictivo a nivel Estado ustedes lo podrán ver y lo podrán notar”.

Reiteró que en Cosalá casi no existe la presencia de personas civiles armadas.

“Porque en Cosalá casi no existe, son en los lugares serranos, Cosalá está abajo, Cosalá está pegado a la sierra de Durango, no es Cosalá precisamente, es en la sierra de Durango donde suceden todas esas cosas, la gente puede visitar Cosalá libremente, a gusto y créanme que lo van a disfrutar”, subrayó.

“Y ahora que vienen las aguas, las lluvias, van a disfrutar enormemente las cascadas de Vado Hondo, el Río de Nuestra Señora, el Río de las Habitas, las aguas termales en San José de las Bocas, el Charco Azul, las Grutas México, la tirolesa en la Reserva de Nuestra Señora, tenemos mucho que ofrecerle al turismo y tenemos mucho por dar”.

También dijo que el municipio de Cosalá padece actualmente del problema de la sequía y en la cabecera municipal están afectados unos 7 mil habitantes sino es que más, casi todas las colonias están sufriendo por agua para el consumo humano y se les está llevando apoyo con una pipa, pero no es suficiente.

Les envían agua cada tres, cuatro, cinco, 15 días y eso duele, dijo, porque es algo de primera necesidad.

“Cuando es algo de primera necesidad duele y tenemos que buscar la manera de cómo solucionarlo, yo sé que con pipas no es la solución, pero por lo pronto creo que sí podemos apoyarlos u ayudarlos con poquito para que ellos sientan menos ese dolor y esa necesidad que hace falta el agua, porque podemos vivir sin luz, pero sin agua cómo”, reiteró la Alcaldesa electa de Cosalá.

A los hoteles se les está apoyando llevándoles agua con pipas, informó.