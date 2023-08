ESCUINAPA._ En la manifestación en memoria de Olga Patricia de la Rosa Silva y otras víctimas de feminicidio, Karina decidió hablar fuerte, brindar su testimonio para decirle a las mujeres que siempre es posible salir de un ciclo de violencia y de una relación abusiva.

Fueron 22 años de su vida en que la vergüenza de saberse víctima de una relación violenta la mantuvo callada, apenas con escasas denuncias que mantenían a su agresor, quizá 2 o 3 horas en la prisión preventiva, para que regresara a casa a golpearla de nuevo, porque las lesiones no tardaban más de 15 días en sanar.

“Es la primera vez que hablo de lo que viví y hablo por Olga y por todas las mujeres que pueden estar pasando por esto, decirles que siempre habrá quien nos pueda ayudar a salir, que no cedan en su denuncia, porque habrá quien nos escuche, que mi testimonio les sirva, que sí hay quien nos haga caso”, dijo de manera firme.

Karina señaló que se topó con pared, después de pasar por Jueces de Barandilla, de acudir a Seguridad Pública, de denunciar la violencia en ocasiones con agentes de policía, pues el agresor tenía familia con conocidos dentro de la corporación.

O bien recibía la información de los mismos agentes de que había sido denunciado, pensaba que no había nada que podía hacer, hasta que decidió irse a la Unidad Administrativa, al Ministerio Público, al Juzgado Mixto de Primera Instancia.

“Les dije a mis hijos, voy al Ministerio Público, estaré ahí hasta que me hagan caso, aunque tenga que dormir ahí, aunque tenga que quedarme plantada, no fue necesario porque al llegar, estaba una Juez y le dije lo que pasaba, me escuchó”, explica.

La Juez de Primera Instancia del Juzgado Civil y Penal, no recuerda quién era, pues han pasado 12 años, aunque eso coincide con la presencia de la Fiscal Sara Bruna Quiñónez en el municipio en ese cargo, era una mujer la que la escuchó y le dijo que había llegado al lugar correcto.

“Me dijo ‘de lo único que se va arrepentir usted es de no haber venido antes, la vamos a ayudar’ y así fue, salí con una orden de restricción, aunque el actuario quería que fuera yo quien la entregara, entonces mi hermana le dijo ‘ese es su trabajo, usted debe acudir y sin pedirnos dinero, porque a usted se le da por ese trabajo’ y pues yo estaba con mucho miedo”, relata.

Esa primera orden de restricción y llamado a presentarse lo enfureció, pero en la segunda que se le hizo llegar, la dejó en la mesa de casa, uno de sus hijos le pidió al señor que la recogiera, éste le advirtió que si no retiraba la denuncia la mataría, su hijo le replicó y entonces tomó una bolsa y no volvió más a casa.

“Ahí esta mi denuncia aún, vigente, él nunca volvió, sí lo vi como 2 o 3 meses rondando por donde tenía mi negocio, yo me iba del lugar, tenía mucho miedo, pero tuve que vencerlo y ahora estoy feliz, Dios me dio los medios, pero creo que nunca debemos renunciar a denunciar, quedarnos hasta que nos escuchen y si ocupan apoyo para decir basta, estamos otras mujeres”, dijo.

Tiene hoy 53 años, 12 separada, de los 22 años de matrimonio recuerda decenas de golpizas, le avergüenza saber que las permitió, le avergüenza saber que le causaba pena a su mamá o hermanos, de los que tenía que esconderse después de cada golpiza o decirle a su madre que había tenido un accidente en casa.

Lamenta que permitió golpes incluso de manera pública, en una ocasión mientras conversaba con una compañera de generación mientras atendía su negocio, llegó y le pegó una nalgada con coraje, suficiente para lastimarla, solo calló.

Hoy se siente fuerte tanto como para decirle a las mujeres que viven este tipo de relación que es posible salir, que no esperen ser recordadas en una marcha porque fueron víctimas de feminicidio.

“Algo muy importante, cuando estamos decididas a salir de ese tipo de relación, no hay más que hablar con esa persona (con el agresor) son traicioneros, darles la oportunidad de hablar solo puede llevarnos a la muerte, es cortar toda comunicación, la cuestión de los hijos que se resuelva en el Ministerio Público”, aconsejo.