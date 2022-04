$!Sin importar el polvo y el sol, personal de salud recorre las calles de Escuinapa para vacunar contra el Covid

Aunque nada de esto basta, aunque los enfermeros estén 10-15 minutos en labor de convencimiento, logran que el biológico sea aplica, que se cumpla con la encomienda, parar el virus que dejo más de 200 hogares en luto en el municipio.

“Es que a mí ya me ha dado Covid, dos veces, no he querido ponérmela, además yo trabajo 16 horas ¿cómo sé que no me va a afectar? ¿Ustedes me dan un papel para presentarlo al trabajo si me siento mal?” señala un vecino del Infonavit Arroyo al personal de salud.