EL ROSARIO._ Como un hecho sin precedentes calificó la crisis de producción que viven los sistemas estuarinos del municipio, Gilberto Palafox Uzeta, Presidente de la Federación Unidos de la Laguna del Caimanero.

Ya que el líder pesquero sostuvo que se han tenido temporadas malas pero nunca sin producción como ocurrió este año en la zona del Caimanero y Las Cabras en Chametla.

“No, así como este año no. Ya han habido malas temporadas pero no como esta, no salimos a pescar porque no era redituable”, expresó.

Palafox Uzeta, indicó que los pocos pescadores que ingresaron al sistema fue para tener evidencia que presentar ante la autoridad de la crítica situación que albergan los campos pesqueros.