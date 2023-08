ESCUINAPA._ Sin amenaza de lluvia y con un calor agobiante, diversos sectores de colonias populares han estado padeciendo ‘apagones’ por horas, denunciaron los habitantes de Escuinapa.

“Antes con tres chispitas de lluvia ya no teníamos luz, pero ahora ni nublado estaba y se presentó el apagón, no dormimos, no descansamos, porque son entre dos y más horas las que tardan en resolver”, dijo América Robles, de la colonia Francisco I Madero.

Después de la tormenta eléctrica del viernes pasado, hubo calles de la Colonia Pueblo Nuevo que tardaron más de 48 horas en tener el servicio y otros en colonias como Loma Bonita e Infonavit Arroyo que presentaron problemas por zonas o calles, no toda la colonia.