Suspenden vacunación para jóvenes de 18 a 29 años de la segunda dosis de Sinovac en Escuinapa

ESCUINAPA. _ La jornada de vacunación para jóvenes de 18-29 años de la segunda dosis de Sinovac se suspendió para este lunes debido a los efectos de la tormenta tropical ‘Nora’; no hay dosis para rezagos.

La jornada de vacunación se reprogramo para realizarse a partir de este martes 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre en la cabecera municipal informo Comunicación Social del Ayuntamiento.

La sede de vacunación será nuevamente la Universidad Tecnológica de Escuinapa y para el martes a partir de las 10 de la mañana serán vacunados los jóvenes que sus letras empiecen con letra A-I.

El miércoles serán aquellos que sus apellidos inicien con letras J-Q y el jueves 2 de septiembre aquel que sus apellidos inicien con letras R-Z, quienes vayan por la segunda dosis deberán llevar su expediente de vacunación pre llenado, identificación y comprobante de haber recibido la primera dosis.

“No habrá dosis para rezagados, porque no se podría completar esquemas, no habría una fecha definida, quienes por alguna razón no se vacunaron en las jornadas, deberán registrarse en la página del Estado y se contempla una jornada masiva de vacunación para ellos” dijo personal a cargo del programa de vacunación.

Quienes no se vacunaron en las jornadas pasadas deberán llenar un formulario en la pagina https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfVCldBPGeuuUTGafZ7kEGil2AH04z0DwEFRnnwdcCU4M_eQ/viewform, se informó.

La Universidad Tecnológica de Escuinapa proporcionara vehículos para los jóvenes tengan en que trasladarse y se ubicaran en la plazuela Ramón Corona y Palacio Municipal.

Los días de vacunación también se recorrió un día para las comunidades de la Concha, Isla del Bosque, Palmillas y Teacapán, los cuales tendrá como punto de vacunación el Club Mutualista Benito Juárez, la Escuela Primaria Maximino Hernández, la Primaria Rafael Buelna y la Secundaria Tecnica Pesquera 8.

Estas habían sido programadas para lunes y martes, pero solo se recorrerá un día se indicó.