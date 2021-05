$!También al PRI de Escuinapa y a su candidata le destruyen propaganda

“El día de ayer, destruida la mayor parte de publicidad por vándalos, eso quiero pensar y no que hubiese sido alguna organización que quiere extender su dominio a Escuinapa... refrendo mi compromiso de seguir de frente a estos hechos intimidatorios” dijo.

Es probable que este daño a la propaganda de los candidatos sea observado como algo no tan grave, pero quienes cometieron estos actos se fueron también contra el PRI, lo que le parece un atentado a la democracia, manifestó.

El daño a la propaganda no fue solo en la cabecera municipal, también se presentó en comunidades como Isla del Bosque, Colonia Morelos.

Rayaron con graffiti y arrojaron chapopote a vehículos de candidatos a regidores, acusó.

Manifestó que estas agresiones pueden estar hechas para que la gente tenga temor, por lo que exhortó a la población a seguir participando de la jornada electoral, sin miedo.

“Es importante que la gente se atreva a emitir su voto, porque es su derecho y no permita que nadie más decida por ellos, espero que la gente no tenga temor a emitir su voto, sé que, ante estos hechos de violencia, la gente está preocupada, pero no quieren dejar de votar”, señaló.