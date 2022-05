$!Temen que, tras construir la presa, en Santa María terminen ahogados

El día es tranquilo, no está lleno de “foráneos” que vayan a ver si está el Gobernador Rubén Rocha Moya o el Presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay parafernalia, simplemente es ver cómo pasa el sábado, un día común.

“Nada más porque dijo el Gobernador (Rubén Rocha Moya) que vendría el Presidente, pero no sabemos, no hay nada, para la presa solo pasó el gobierno, los militares, aquí lo único que queda es la nostalgia, la nostalgia del pueblo que se quedó”, señala un vecino.

“Algunos no se han querido venir del pueblo (Santa María), dicen que se ahogarán con el pueblo y es que no tenemos casa, bueno, tenemos, pero papeles no, no nos han dado, por eso como 10 personas quedan allá, sin acarrear nada todavía”, explica otro de los vecinos.

El viejo pueblo se sumergirá bajo el agua y es algo que aún no asimilan, pues el progreso para la población de “abajo”, para ellos es una tragedia.