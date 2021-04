$!‘Tenía nervios, no quería ser la primera, pero me tocó’, dice María de los Ángeles Barrón Padilla

ESCUINAPA._ Con emociones encontradas de alegría y temor, es como María de los Ángeles Barrón Padilla se convirtió en la primera habitante de la cabecera municipal en recibir la vacuna contra el Covid-19.

“Tenía nervios, no quería ser la primera, pero me tocó, me siento de maravilla, gracias a Dios, es una bendición de Dios la vacuna, que todo mundo se vacune”, dijo María de los Ángeles, de 66 años.

Durante el año que tiene la pandemia estuvo en casa, encerrada, una de sus hermanas le llevaba lo que requería, mandado, todo lo que necesitara, apoyada otras veces por sus vecinos, manifestó.