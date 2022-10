$!Tortillas en Escuinapa se vuelven a vender en 25 pesos el kilo

Informó que esta semana algunos compañeros le manifestaron que incrementarían de 23 a 25 pesos la tortilla como la tenían en julio, pues las harinas no bajaron su precio y el papel que es parte de los insumos que usan también ha ido al alza.

“Acatamos lo que nos pidió el Gobernador (Rubén Rocha Moya) pero después de dos meses, algunos compañeros ya no pudieron continuar, los insumos siguen subiendo y ya había desesperación en algunos por esta razón”, dijo.

Al principio habían acordado aceptar la propuesta del Gobierno del Estado, pensando en que habría algún compromiso con las comercializadoras de harina, pero al parecer no ocurrió pues esta sigue vendiéndose a 17 mil 500 pesos la tonelada.

Precisó que tortilleros que no pertenecen a la Unión no bajaron nunca sus precios, mientras que ellos sí, pero tres de estos decidieron que no continuarían con el pacto hecho con el Estado pues las cosas siguieron igual de caras e incrementándose.

“Han sido dos aumentos de las harinas en dos meses, los libres jamás bajaron el precio y aunque se habló de sanciones eso no ocurrió, ya algunos compañeros no pudieron aguantar y regresaron al precio de antes, 25 pesos”, dijo.