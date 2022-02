$!Tránsito de Escuinapa inspecciona que motociclistas usen casco

ESCUINAPA._ La Dirección de Seguridad Pública a través de la Subdirección de Tránsito Municipal aplica operativos preventivos permanentes sobre el uso de casco a motociclistas tanto en la cabecera municipal como en las comunidades.

En las revisiones de enero y lo que va de febrero se han aplicado 70 infracciones por no portar el casco protector; 36 por estacionarse en lugares no permitidos o más del tiempo permitido; 32 por no portar licencia de conducir (vehículos, motocicletas y menores de edad).