“Me siento contenta, siento como si hubiera sido una tarea que inicié hace una semana y que ahora cuando se fueron ya la cumplí, voy a a extrañar a Efraín, pero me da gusto que haya regresado con su familia”, expresa.

Efraín tenía 2 años en esta sindicatura, deambulaba entre el comisariado y la plaza, así lo veía Nayeli, hace alrededor de dos meses que ella entró a trabajar a un negocio cerca de donde él pasaba el tiempo.

Empezaron a platicar y ella decidió invitarle el desayuno para que la acompañara, ocasionalmente también era la cena, hace poco más de una semana que empezaron a platicar de como había llegado a esta comunidad agrícola.

Él le habló de su mamá, de sus hermanas, no refería tiempo en que había dejado de verlas, pero sí el querer volver a su tierra, con ellas, ahí inició su tarea, precisa Nayeli.

Decidió empezar a publicar su foto en redes sociales, en sus contactos hay personas de Durango, del Mezquital, rápido tuvo respuesta; un primo de Efraín se comunicó con ella, señalándole que la familia vivía en una zona con poca comunicación.

Un día después le llamo Carmen, le pidió datos, quería estar segura que era su hermano, acordaron que los contactaría vía telefónica, pero era un viernes de tormenta, fue difícil la comunicación.

“Si me decía Carmela ¿es cierto que mi hermano esta vivo? Eran seis años sin saber de él, cuando salió se fue a Zacatecas, anduvo por distintos lados, pero dicen que de pronto ya no supieron nada de él, lo daban por muerto”, señala.

Carmen no sabía donde estaba Escuinapa, menos Isla del Bosque, pero decidió venirse con el acuerdo de que el encuentro se daría en Villa Unión y de ahí partir a Durango.

“Llegó la muchacha a Villa Unión, pero yo no me pude ir porque no encontraba a Efraín por ningún lado, le dije ‘sabes qué, toma un camión a Escuinapa’. Llegó a Escuinapa, pero yo seguía sin encontrarlo, le dije ‘pues vente a la Isla, toma un taxi y aquí lo pago’ y así lo hicimos”, relata.

Para encontrarlo tuvo que recurrir a un noticiero reconocido en el valle, le pidió el favor al reportero la ayudara a anunciar entre sus contactos de página y así le llamaron, Efraín estaba dormido en una casa de la sindicatura.

Fue por él, le llevó la ropa, los zapatos que tenía listos para irse a Villa Unión, lo sentía apenado, no quería que su familia lo viera así, finalmente lo convenció, no era tiempo de regresar a atrás, sino de volver donde por seis años lo esperaron y una madre le rezaba.

“Lo entregué con su hermana, comimos y se fueron, su camión salía a las 5:00 de la tarde de Villa Unión a Durango, me da gusto saber que una familia podrá volver a tener a alguien que pensaron que no volverían a ver, mi tarea terminó”, expresa.

Efraín Mendoza se fue dejando una historia en esta sindicatura, como las decenas que dejan migrantes jornaleros agrícolas, en las que unos dejan su vida, otros a sus seres queridos y otros pueden tener un reencuentro feliz, como en su caso.