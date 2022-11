$!Tras destitución, hija de Alcaldesa rinde protesta como Presidenta del DIF en Escuinapa

“Me destituyen, en la mañana fueron (Presidenta Blanca Estela García Sánchez) pero pedí un oficio, así como me dieron un nombramiento, pedí que me dieran de destitución”, dijo.

No hubo desacuerdos por lo menos de su parte en relación a esta decisión de la Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez, pero al parecer era algo en lo que deseaba Blanca Alvarado García quien se desempeñaba como Subdirectora de Deportes.

- ¿Queda en buenos términos su relación con la Presidenta?

Obviamente no me voy bien, me voy muy contento de DIF, porque DIF me enseño mucho, con ella no terminan las cosas bien, me voy decepcionado de la Presidenta y de Blanca Alvarado.

Manifestó que se le había ofrecido entrar como director después de la renuncia de Lluviana López García, para que Alvarado García quedará como Presidenta de DIF, pero no aceptó.

Deja la función pública para no regresar, indicó, pues no tiene el estómago para estar de nuevo como servidor público y junto con él se van dos personas más que son la encargada de PANASIR Rebeca Regalado y el médico de la mañana Johan Contreras.

La Alcaldesa Blanca Estela García Sánchez informó que en la presidencia de DIF estará su hija Blanca Alvarado García, quien desde hace unas semanas ya ha hecho contacto con DIF en el estado, para empaparse de lo que se hace en la dependencia.

“Es un cambio el que tenemos, mi hija estará, ya había comentado hace 15 días (Alberto Vásquez) que se iba, se los dijo a ustedes (medios), mi hija estuvo la semana pasada en Culiacán, ha tenido acercamientos con DIF Estatal, a ella le gusta mucho trabajar”, dijo.

Indicó que a su hija le apasiona el deporte, ha estado trabajando en esa área y ahora lo hará en DIF.