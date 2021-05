$!’Uno debe estudiar lo que le gusta’: Estudiante Ángel Arnulfo Palacios

A veces como estudiante, es necesario parar y así encontrar lo que realmente se desea, principalmente cuando se trata de tener una carrera profesional que definirá tu futuro como adulto.

Así lo considera Ángel Arnulfo Palacios Santos, quien retomó los estudios profesionales en la Universidad Tecnológica de Escuinapa en la carrera de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software.

“A veces es necesario plantearte bien qué es lo que quieres realmente, no puedes estudiar solamente por el hecho de que tienes que estudiar, creo que no puedes forzarte a estar en una carrera profesional que descubres que no es lo que quieres”, señala.

Después de salir de la preparatoria, decidió irse a estudiar la universidad a Mazatlán porque era lo que quería, era lo que tenía en proyecto entonces, recuerda.

Pero al paso de los días, se dio cuenta que no era lo que le gustaba, que la carrera profesional no cumplía con sus deseos para desarrollarse en la vida laboral como adulto.

Antes de manifestárselos a sus padres, consiguió un trabajo relacionado con el campo de la comunicación y los sistemas.

Con ese contrato laboral en sus manos, asumió la responsabilidad y dejó la escuela, con la meta de retomar sus estudios con algo que fuera lo que deseaba.

Pasaron dos años, el tiempo suficiente para plantearse y encontrar la carrera profesional que deseaba.

Así llegó a la Universidad Tecnológica de Escuinapa, donde estaba la Ingeniería de Desarrollo y Gestión de Software.

“Era lo que quería, uno debe estudiar lo que le gusta, convencido, no forzado, o por cumplir con las reglas de irte en cuanto termines la preparatoria a la universidad.

Encontré esta ingeniería y la calidad educativa que tiene la universidad y aquí me quedé, porque creo que solo con vocación de lo que estudiamos, seremos buenos profesionales”, señaló.

Este es el primer cuatrimestre, está cómodo, está en una institución que considera que tiene la calidad educativa y la infraestructura que no le pide nada a otros planteles educativos del País, por lo que siente que saldrá con los conocimientos prácticos y teóricos necesarios para la vida laboral.