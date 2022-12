Urgen a la Alcaldesa de Escuinapa a resolver la falta de agua

ESCUINAPA._ Las comunidades del valle ya llegaron a 16 días sin agua potable y en algunos casos instituciones educativas han tenido que parar labores; el servicio podría quedar restablecido hasta el sábado, informó la Jumapae.

“Ya son más de dos semanas sin agua, 16 días, no tenemos solución ni explicación de razones sobre la causa de no tener agua potable, necesitamos una respuesta ya, la Presidenta (Blanca Estela García) debe dejar de coronar reinitas y atender este problema que es grave”, dijo Emilia Estrada, de la sindicatura de Teacapán.

Es desesperante estar sin agua potable, principalmente cuando se piensa que en unos días se tendrán familiares o amigos que eligen Teacapán para pasar estos días de vacaciones.

“Se ve bonito las casas que se están ‘coloreando’ pero una prioridad es el agua, la gente verá bonita las calles, las casas, pero no tendrá agua para bajarle al baño o para bañarse, de verdad es urgente que nos atiendan”, señaló Juan Francisco Pérez.

La falta de agua es desde la comunidad de Celaya hasta Teacapán, donde también se tienen en los hogares pozos artesanos de donde están sacando agua ante el desabasto, pero se pone en riesgo la salud de las familias, indicaron.

Ya que el agua de los pozos se ha dicho una y otra vez que está contaminada, debido a que en las comunidades del valle no hay un sistema de drenaje, por lo que las casas tienen fosas sépticas, el agua contaminada se mezcla con el agua que sacan para bañarse, para sanitarios o lavar losa.

“El agua del pozo nos hace problemas en la piel, empiezan las comezones, es agua que no sirve, está amarilla, está fea, huele mal pero no tenemos de otra, a veces para los trastes sí usamos agua de garrafón, aunque salga más caro”, señaló Ana Martínez.



Problema, por falta de recursos económicos y desperfecto mayor: Jumapae

La Gerente de Jumapae, Fabiola Rodríguez, indicó que ha sido la falta de recursos económicos y un desperfecto mayor en el sistema de bombeo, lo que ha originado que no se haya solucionado el problema de abasto de agua potable en el valle.

“Se dañó todo el equipo de bombeo, la bomba y el motor, primero pensábamos que solo era el motor, no se ha podido hacer la reparación por la falta de recursos, nos salen como en 220 mil pesos el gasto, pero ya Ayuntamiento va a apoyarnos”, dijo la funcionaria.

Explicó que el Cabildo avaló un apoyo para la Jumapae y se hará la reparación, por lo que el problema podría quedar resuelto el sábado, pues ya empezaran los trabajos en el lugar.

Indicó que no ha sido posible llevar agua a las comunidades afectadas porque la Jumapae no cuenta con pipas y se solicitaron a CEAPAS, pero hasta el momento no han respondido.

“Hice la petición a Ceapas de tres pipas para suministrar agua en la zona del valle, no han dado respuesta, volveré a hablar con el vocal ejecutivo, de igual manera la pipa que depende de Obras Públicas nos está apoyando, abasteciendo unos pocos usuarios”, dijo.