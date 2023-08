ESCUINAPA. _ Comerciantes instalados en las calles del Centro de Escuinapa piden resolver problema de aguas negras pues los olores fétidos se encierran y los negocios de comida se convierten en focos de infección para consumidores debido a este problema, señalaron.

“Es un olor que no se aguanta, aquí el problema es que la gente va y come tacos, cuando toda esa agua negra se seca o la avientan los carros, ha de cuenta que toda la suciedad se lo come la gente”, dijo un vendedor de carnes.

No es un problema reciente, es de años, pero en algunos casos esperaban que cuando se reparó el mercado en la zona gastronómica y en la rehabilitación de la otra zona, se tenía que haber trabajado también lo relacionado a la tubería, lo que consideran que probablemente no se hizo.

“Aquí es la zona gastronómica, quienes compran no aguantan la peste y quienes vendemos menos, porque estamos todos los días expuestos, aunque traigamos todo en buen estado para vender, no sabemos que tanto daño se hace”, dijo uno de los comerciantes.

Las alcantarillas ubicadas en la calle Belisario Domínguez y Gabriel Leyva son las que se taponean, en algunos casos se genera el que se derramen las aguas negras hasta que acuden a desazolvar.

En estos días de lluvia, el agua pluvial genera un mayor azolve pues es más lo que cae a las alcantarillas y se tarda más en resolver los derrames de estas aguas, precisaron.

Los malos olores no se quedan en esas calles, permean en comercios que se ubican cerca, como las de ventas de regalo, el interior del mercado Miguel Hidalgo, los negocios de ropa, las fruterías, es una afectación total, manifestaron.

“Estaba comprando en la tienda (de regalos), pero el olor está concentrado dentro, de verdad se necesita que arreglen aquí, no puede estar la gente trabajando con estos olores”, dijo la clienta de un negocio cercano a las alcantarillas.