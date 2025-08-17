El Sur
|
Política

Usan vehículos y personal del Ayuntamiento en asamblea de Morena en Rosario

Se observó este domingo la utilización de unidades oficiales, mobiliario y trabajadores municipales para el desarrollo de un evento seccional del partido
Hugo Gómez |
17/08/2025 15:37
17/08/2025 15:37

EL ROSARIO._ Durante la jornada de asambleas de Morena llevada a cabo este domingo en Rosario, además de elección de presidentes y secretarios de seccional, se registró el uso de vehículos oficiales del Ayuntamiento, mobiliario y personal municipal.

$!Usan vehículos y personal del Ayuntamiento en asamblea de Morena en Rosario

Lo anterior tuvo lugar en uno de los seccionales de la cabecera municipal ubicado en la colonia Juan Millán.

$!Usan vehículos y personal del Ayuntamiento en asamblea de Morena en Rosario

Tras el cierre del evento se captó al personal del Ayuntamiento con un vehículo con el logo del Municipio, y a trabajadores que removían sillas y todo el material con el que se efectuó el acto político de Morena.

$!Usan vehículos y personal del Ayuntamiento en asamblea de Morena en Rosario

Cabe destacar que la actual administración municipal en Rosario fue electa bajo las siglas de dicho partido.

#Partidos políticos
#Morena
#Ayuntamiento de Rosario
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube