$!Usan vehículos y personal del Ayuntamiento en asamblea de Morena en Rosario

EL ROSARIO._ Durante la jornada de asambleas de Morena llevada a cabo este domingo en Rosario, además de elección de presidentes y secretarios de seccional, se registró el uso de vehículos oficiales del Ayuntamiento, mobiliario y personal municipal.

Lo anterior tuvo lugar en uno de los seccionales de la cabecera municipal ubicado en la colonia Juan Millán.

Tras el cierre del evento se captó al personal del Ayuntamiento con un vehículo con el logo del Municipio, y a trabajadores que removían sillas y todo el material con el que se efectuó el acto político de Morena.