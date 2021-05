$!Vecinos del Centro de Escuinapa urgen a autoridades a arreglar alcantarilla que tiene más de un año hundida

“Un año cuatro meses tengo reportando esa alcantarilla, no hay interés de arreglar nada, antes no sé por qué, pero ahora ya se van, menos”, dijo Octavio Lizárraga.

Los vecinos reunidos en un comercio indicaron que la alcantarilla, ubicada entre Libertad y Belisario Domínguez, por Calle La Paz, es el paso constante que tienen quienes concurren a negocios sobre esa rúa.

Por lo que han denunciado el hecho a las autoridades, sin que hasta el momento tengan respuesta, la alcantarilla cada vez se sume más y el desnivel que tiene es lo que ocasiona los accidentes.

“Ha caído gente en bicicleta, no se diga en moto, a veces derrapan feo, no se ve, no creo que las autoridades que pasan por aquí no se den cuenta”, señaló Óscar Rojas.