“Son como cinco centros de llenado donde vamos, son tres en la 10 de Mayo, otro en la calle Mexica con ‘El Cuate’ Ramírez y uno más en paredones, si no hubiera esos, no alcanzamos los viajes que hacemos, a veces son hasta 20”, dijo otro de los vendedores.

El trabajo no se concentra en ir a llenar los recipientes de 1 mil 100 litros, manifestaron, se tiene que hacer fila entre carros que tienen la misma actividad y luego acudir de nuevo a las colonias donde están solicitando el servicio.

“Esto se está haciendo un caos, no alcanzamos a llenar para llevarle a toda la gente, se enojan, están desesperados, ya traigo hasta apagado el teléfono porque no alcanzamos a llevar agua”, dijo uno de los vendedores.

ESCUINAPA._ La falta de agua convertirá la ciudad en un caos si el servicio de agua potable no se restablece a más tardar este martes, advirtieron vendedores del líquido.

El agua no llega ni estando en funciones el servicio de energía eléctrica en los acueductos Baluarte- Escuinapa y Baluarte-Teacapán, es gente que desde hace tiempo compra los recipientes con agua, son clientes.

Pero con el desabasto de manera total, la gente se enoja porque no responden a las llamadas o porque no llevan rápido, gana más el que ya tiene un equipo más rápido, una bomba con más celeridad para descargar el agua, que no es algo que pasa con todos los que están trabajando en este servicio.

“En mi caso yo tardo hasta más de media hora en descargar los mil 100 litros, empecé en esto porque igual no teníamos agua, surto a los vecinos, pero ahorita la gente está desesperada, anda buscando agua por donde sea”, señaló otro de los vendedores.

También para ellos como vendedores es necesario que se restablezca el servicio, indicó otro de ellos, en algunas zonas son dos semanas ya sin agua potable y no alcanzan a surtir a todos los que tienen el desabasto.