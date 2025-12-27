$!Ventas durante Nochebuena y Navidad, en Rosario, fueron un poco mejor que en 2024: Unión

EL ROSARIO._ Con ventas de alrededor del 70 por ciento, se tuvieron mejores resultados que el año pasado durante la Nochebuena y Navidad, indicó Gilberto Lizárraga Alcantar, presidente de la Unión de Locatarios y Comerciantes del mercado “Miguel Hidalgo”.
“Yo siento que fue un poquito mejor que el año pasado porque hubo mucha gente del lado de Chametla, Pozole, de aquellos ranchos que vinieron para acá durante el día”, afirmó.
No obstante, el dirigente refirió que tras la celebración se retomó los días en que el comercio vio el descenso que ha traído consigo la ola de violencia en la entidad y la región aunada a la competencia de cadenas comerciales y la venta de internet.
“Algún 70 por ciento (las ventas), en esos dos días; se mejoró un poquito, claro que ya después vinieron los días solos”.
De acuerdo a los propios comerciantes coincidieron en que la inseguridad que se vivió en el vecino municipio de Escuinapa, abonó a que las familias del margen izquierdo del río Baluarte optaron por hacer sus compras en la cabecera municipal de Rosario.
“Aunque es lamentable lo que pasó en Escuinapa, creo que eso ayudó a que la gente de los pueblos vinieran para acá y nos benefició un poco”, aseguró una comerciante.
Lizárraga Alcantar destacó que la situación vino a dar un respiro económico para los comerciantes del mercado y alrededores.