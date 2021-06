$!Víctor Manuel Díaz Simental exhorta a votar por su proyecto que busca erradicar la corrupción

ESCUINAPA. _A votar por su proyecto exhorto el candidato del PT Víctor Manuel Díaz Simental, durante su cierre de campaña, por un proyecto que busca erradicar la corrupción.

“Vamos por un proyecto incluyente, de un proyecto de nación para acabar con un flagelo peor que la pandemia como es la corrupción, en nuestro gobierno no habrá corrupción, no lo he hecho a lo largo de mi vida y no lo haré al estar en el lugar que más quiero, que es Escuinapa” dijo.

Va a promover el orgullo por este municipio e indicó que la población debe ir por un voto razonado, que su planilla no va ningún ciudadano acusado de corrupción y va a la Alcaldía con el objetivo de escribir la historia del municipio con letras de oro.

El candidato fue acompañado por el candidato al Distrito Federal 1 Leobardo Alcántara