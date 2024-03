“Como Senadora no hizo nada, no se paró en Escuinapa, ni siquiera pidió licencia y del otro lado está un hombre acosador, que fue Secretario de Gobierno...por eso el 2 de junio tenemos el poder de ponerles un alto y no permitir que sigan haciendo daño”, dijo.

La candidata indicó que con Xóchitl Gálvez van juntos en esta elección para traer lo mejor a Sinaloa y al municipio.

La candidata que fue acompañada por el candidato a Diputado Federal Melesio Cuén Ojeda quien manifestó que es el tiempo de buscar regresar los programas federales a la población, lo que harán desde San Lázaro.

“Usted saben que no recomendamos gente nada más por recomendar, debo reconocer Paloma que me equivoqué porque recomendé al Gobernador y he aceptado el reproche de mucha gente y he pedido disculpas por haberlo apoyado”, dijo.