MAZATLAN._ Tras la ola de violencia en la sierra de Rosario, que ha dejado varios muertos, sobre todo en el área de la Presa Santa María, el Gobernador Rubén Rocha Moya reconoció que existe un problema de inseguridad, pero dijo que es un asunto de enfrentamiento entre delincuentes y gambusinos.

El mandatario estatal dijo en entrevista el pasado lunes en Mazatlán, que es una banda que anda detrás de los gambusinos, que sacan pepitas de oro y se las quieren comprar a como ellos quieren.

”Tenemos problemas ahí, porque hay una banda que anda detrás de los gambusinos que anda por ahí, resulta que sacan pepitas de oro y le quiere comprar ellos a como quieren. pero tenemos al Ejército, el Ejército está ahí, la Guardia Nacional, les he pedido que por favor no me dejen solo esa parte”, recalcó ante medios de comunicación.

”Estamos haciendo un camino que es de Las Negras, para abajo, que Las Negras quedarían aisladas ya no quedarían, rompimos todo el cerro que se debería romper, y ese camino es el único que tenemos parado”.

Dijo que le pidió ayuda al Ejército y a la Guardia Nacional para que no dejan sola esa zona.

”Es un problema de bandidos, son gente que le quieren comprar a su modo y a su precio, si el gramo de oro vale 900 ellos se lo quiere comprar a 300, entonces eso no es posible, y eso lo ha tenido enfrentados ahí, pero ahí está el Ejército”, recalcó.

La violencia que se viven en la sierra de Rosario desde hace semanas ha dejado varios muertos y el pánico entre los habitantes del municipio, que incluso tras reportes falsos de balaceras, se han refugiado en sus casas sin querer salir, y han corrido por sus hijos a las escuelas.