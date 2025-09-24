$!Zonas de Escuinapa se quedan pasan una noche sin electricidad

ESCUINAPA._ Sectores de diversas colonias pasaron la noche y parte de la mañana sin dormir y en calor debido a la falta de energía eléctrica.
En redes sociales vecinos de colonias como Roblito, Pueblo Nuevo y Ampliación Juárez pedían a las personas que se sumarán a su demanda de energía pues las horas pasaban y no tenían el servicio.
”La luz se fue alrededor de las 9:40 (21:40 horas)y regreso antes de las 12, más de 12 horas, en las colonias hay muchos niños, personas enfermas que están con aparatos”, dijo Mónica Galindo.
Los transformadores que se tienen en esa zona de la colonia Ampliación Juárez es frecuente que fallen, por lo menos una o dos veces a la semana pero está vez fue un apagón de demasiadas horas.
”El transformador de mi colonia son dos y la verdad ninguno de los dos sirve, los hemos reportado muchísimas veces, la semana pasada tuvimos dos apagones, si llegaban en un lapso de una hora o dos horas de la Comisión pero está vez sí fue más”, dijo.
Los niños tuvieron que ir a las escuelas, cansados del calor y ellos como adultos a cumplir con el trabajo, no sé podía estar en casa.
Aunado a eso las luminarias públicas que se tienen no sirven, el recolector de basura no pasa, es el callejón “olvidado”, porque no hay servicios adecuados, precisó.
”Apenas dormimos, pero si pasamos mala noche, la luz acaba de llegar” dijo una vecina de la colonia Ampliación Juárez.
Afectados están varias zonas pero no la totalidad de la colonia, como así ocurrió en diversas colonias la noche del martes para el miércoles.