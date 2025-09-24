$!Zonas de Escuinapa se quedan pasan una noche sin electricidad

ESCUINAPA._ Sectores de diversas colonias pasaron la noche y parte de la mañana sin dormir y en calor debido a la falta de energía eléctrica.

En redes sociales vecinos de colonias como Roblito, Pueblo Nuevo y Ampliación Juárez pedían a las personas que se sumarán a su demanda de energía pues las horas pasaban y no tenían el servicio.

”La luz se fue alrededor de las 9:40 (21:40 horas)y regreso antes de las 12, más de 12 horas, en las colonias hay muchos niños, personas enfermas que están con aparatos”, dijo Mónica Galindo.

Los transformadores que se tienen en esa zona de la colonia Ampliación Juárez es frecuente que fallen, por lo menos una o dos veces a la semana pero está vez fue un apagón de demasiadas horas.