En Mazatlán podría haber solo 20 casos activos de Covid-19, dice el Alcalde

MAZATLÁN._ En Mazatlán podría haber menos casos activos de Covid-19 de los que la plataforma de la Secretaría de salud estatal publica diariamente, señaló el Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres.

Explicó que el estado tiene alrededor de dos semanas que no actualiza el número de personas recuperadas, por lo que tiene días suplicando a la autoridad sanitaria que lo haga.

“De hecho vamos a descender mucho en el número de activos, tenemos casi 15 días que no se actualiza el número de los que ya son recuperados ¿por qué?, lo desconozco”, pronunció el munícipe.

“De eso se encarga la Secretaría de Salud local, no tenemos el avance de los que ya se recuperaron y a lo mejor nada más tenemos 20 activos, ¿sí me doy a entender?... Casi no hay, tenemos una semana pidiéndoles, suplicándole al titular que nos diga cuántos se han recuperado”.

El vocero del Comité de Salud Municipal, Cristian Castillo López, quien se encontraba en Presidencia con el alcalde, reafirmó lo que dijo Benítez Torres.

“Hasta el día de hoy, de hecho se ha platicado con Andrés Sidartha, que es el jefe de la Jurisdicción Sur, dado a que hay un atraso en los recuperados. Para el día de hoy debería de quedar ya cubierto... de hecho podría haber menos (casos activos), mucho menos”, enfatizó el funcionario municipal.

Sobre el certificado de vacunación en los comercios, dijo que se le iba a pedir a los encargados de los establecimientos que fortalecieran el tema, o de lo contrario estarían infringiendo una decisión municipal.