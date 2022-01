2022, un gran reto

Somos unos sobrevivientes de la pandemia del Covid-19, ya dos años, difíciles en todos los sentidos, y no nada más en nuestro país, si no en el mundo entero, donde todo... o casi todo cambió, muchas pérdidas de toda índole, desafíos a diario y ahora con la nueva modalidad del Ómicron, seguimos en esta lucha de sobrevivir, pero no todo es malo han sido años de enseñanzas, de grandes lecciones de vida también.

En el 2022 habrá de todo, bueno y no tanto, solo te deseo y me deseo que contemos con suficientes herramientas internas para buscar, aprovechar, lograr, manejar y superar lo que venga, porque así es la vida, nadie dijo que es fácil ni de color rosa. Nuestra vida está rodeada de episodios agradables y otros dolorosos, pero aun ellos, nos brindan enseñanza.

Comparto la siguiente reflexión de la psicóloga Mirta Medici una psicóloga argentina, escribió este mensaje en su Facebook, el 31 de diciembre del 2018, Un texto que no pierde vigencia, por su alto contenido motivador y de esperanza para que las personas afronten un nuevo año con las mejores energías.

Hoy, dan la vuelta al mundo, de WhatsApp en WhatsApp, y es tan valiosa la reflexión, que me tomo la libertad de divulgarla, porque esta psicóloga, que vive en Las Rosas, en la provincia de Santa Fe, Argentina, es inspiradora para quienes piensan (pensamos) en definir metas del año que estamos iniciando.

“No te deseo un año maravilloso donde todo sea bueno. Ése es un pensamiento mágico, infantil, utópico.

Te deseo que te animes a mirarte, y que te ames como eres. Que tengas el suficiente amor propio para pelear muchas batallas, y la humildad para saber que hay batallas imposibles de ganar, por las que no vale la pena luchar.

Te deseo que puedas aceptar que hay realidades que son inmodificables, y que hay otras que, si corres del lugar de la queja, podrás cambiar. Que no te permitas los «no puedo» y que reconozcas los «no quiero».

Te deseo que escuches tu verdad, y que la digas, con plena conciencia de que es sólo tu verdad, no la del otro.

Que te expongas a lo que temes, porque es la única manera de vencer el miedo.

Que aprendas a tolerar las «manchas negras» del otro, porque también tienes las tuyas, y eso anula la posibilidad de reclamo.

Que no te condenes por equivocarte; no eres todopoderoso.

Que crezcas, hasta donde y cuando quieras.

No te deseo que el 2022 te traiga felicidad.

Te deseo que logres ser feliz, sea cual sea la realidad que te toque vivir”.

«Saber que miles de personas han leído mis palabras, permitiéndose, aunque sea por unos minutos, reflexionar, sentir, aceptar y creer que ser feliz es posible, es confirmar que estoy en el camino correcto y que vale la pena tanto esfuerzo. Lágrimas de felicidad y una gran paz».

Mirta Medici

¡Por un gran 2022!

Octavio Robledo l.

Psic clínico – Tanatólogo

