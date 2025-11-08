Aborda ‘El Gitano’, de Julio Zataráin, la historia regional de los años 30

MAZATLÁN._ Como parte de las actividades de fomento a la lectura en la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Mazatlán, el escritor Julio Zataráin presentó su novela El Gitano ante estudiantes, quienes escucharon de viva voz cómo la ficción puede ser una vía para reencontrarse con la historia local.

Durante la charla, Zataráin explicó que El Gitano es una novela histórica inspirada en hechos reales ocurridos en Mazatlán y sus alrededores durante la década de 1930, en una época marcada por tensiones sociales y políticas derivadas de la reforma agraria impulsada por el presidente Lázaro Cárdenas.

El libro trata de la vida de Rodolfo Valdés, conocido como El Gitano, un hombre que se convirtió en leyenda por defender la pequeña propiedad frente a los movimientos agraristas”, explicó el autor.

A través de una narrativa dinámica, con varias voces, entre ellas la del propio Gitano, su madre y un narrador omnisciente, la obra recorre pueblos emblemáticos del sur de Sinaloa como Agua Caliente de Gárate, El Roble y Villa Unión, así como Culiacán y Mazatlán, reconstruyendo el ambiente social, político y cultural de aquella época.

Zataráin subrayó que, aunque el libro tiene base documental, su propósito principal fue privilegiar la ficción, combinando testimonios orales, crónicas y recuerdos familiares para ofrecer una mirada más humana y literaria de los hechos.

“Esta fue una historia negra para Mazatlán, no se cuenta en los libros oficiales, pero es parte de nuestra identidad como mazatlecos y sinaloenses”, comentó.

El escritor también destacó que su intención es acercar la historia a las nuevas generaciones.

“A los jóvenes les diría que disfruten un libro como disfrutan una serie de Netflix, que conozcan su historia, porque entender el pasado nos ayuda a comprender mejor el presente”.

Los chicos mostraron gran interés por la obra, ya que no habían escuchado hablar sobre este pasaje histórico en la localidad.

Durante la presentación, Zataráin adelantó que prepara una segunda edición de su libro de cuentos anterior con la UAS, además de nuevos proyectos narrativos en desarrollo.

Presenta su poema Fernando Alarriba

El escritor mazatleco Fernando Alarriba presentó el poemario “De este mar”, en el último día de actividades de la Feria del Libro que organizó la UAdeO.

La obra habla de algo simbólico como el mar en su totalidad, en este caso la totalidad del espíritu y del alma, así como los estados del alma, del desgarramiento, la desesperación, el miedo y la violencia.

Estados de ánimos, explicó que nacen del dolor, es un encuentro con la muerte, un diálogo con la memoria para encontrarse con esos abismos personales que, a lo largo de la vida, pueden dejar en estado de desolación y de vacío.